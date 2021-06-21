Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 21 июня

Четвертый день подряд в стране фиксируется больше 17 тысяч новых заболевших

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 17378 новых случаев коронавируса. Выздоровел 8361 пациент. Сегодня жители Москвы возвращаются к обычному рабочему графику. Однако часть ограничений сохраняется. Дополнительные противоэпидемические меры вводят и в регионах. Обезопасить себя и близких можно сделав прививку. А в некоторых случаях необходима повторная вакцинация.

После недели, объявленной из-за резкого скачка заболеваемостью ковидом нерабочей, сегодня Москва возвращается к привычному ритму. Но в условиях ограничений. На дистанционный режим обслуживания или по предварительной записи переходят десятки центров госуслуг и ЗАГСы. В московских колледжах обучение теперь онлайн. Временно закрыты для посещения интернаты и дома престарелых. Вирусологи говорят, что 90 процентов заболевших в столице инфицированы индийским штаммом коронавируса - "Дельта". А он намного агрессивнее уже известных форм.

"Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен в 2 раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что у тех, кто давно прививку сделал, статус падает, титры падают, поэтому для многих уже, наверное, требуется ревакцинация, о чём мы уже говорили", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это особенно актуально сегодня, когда из Индии приходят сообщения уже о новой мутации штамма. Его назвали "Дельта плюс". Заболевших 20 человек.

Москва почти каждый день разворачивает все новые мобильные медпункты для вакцинации. Сегодня такие открыты еще в семи крупных торговых центрах, в офисах "Мои документы". Планируется, что на этой неделе делать прививки "Спутником V" разрешат беременным женщинам, а совсем скоро начнутся исследования вакцины для школьников.

"В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии", - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Крайне тяжелой остается ситуация в Подмосковье. Заболевших - почти триста тысяч. Область - третья в списке по росту заболеваемости. Поэтому и желающих обезопасить себя с каждым днем все больше.

Новые ограничения и в Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня в городе закрыты для посетителей все аквапарки и аттракционы. Ограничено посещение футбольных фан-зон с пяти до трех тысяч болельщиков. А на конференции или выставки могут собраться одновременно не более 500 человек. И то при условии, что у них отрицательные тесты.

Тимур Абдуллаев, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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