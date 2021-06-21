В Армении подводят итоги парламентских выборов: Пашинян празднует победу

Его партия набрала более 53 процентов

В Армении сегодня празднуют победу сторонники Никола Пашиняна. На досрочных парламентских выборах его партия "Гражданский договор" набрала более 53-х процентов голосов. На втором месте с большим отрывом - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна. Однако для формирования правительства Пашиняну, который исполняет обязанности премьера, придётся договариваться с оппозицией. Но там уже заявили, что не признают итоги выборов.

По мере того, как шел подсчет голосов, в победе партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна не оставалось сомнений. В итоге у неё – 53,93 процента голосов. На втором месте - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - чуть более 21 процента. Впрочем, о победе Никол Пашинян объявил еще до того, как ЦИК обнародовал официальные результаты.

"Народ Армении дал нашей партии "Гражданский договор" мандат руководить страной, а лично мне - руководить страной в качестве премьер-министра. Мы уже знаем, что одержали убедительную победу на выборах и у нас будет большинство в парламенте. Самый важный вопрос в нашей повестке дня - это наше сопротивление, мир в нашем регионе и возможность развития для нашего народа", - заявил Пашинян.

В этих выборах принимало участие рекордное число политических организаций - четыре блока и 21 партия. По большому счету, лидеры были известны заранее. Но предварительные опросы сулили победу блоку "Армения" Кочаряна. Слишком свежи еще в памяти граждан события осени прошлого года, когда в результате шестидневной войны страна была вынуждена подписать мирный договор с Азербайджаном. Премьер-министра Пашиняна тогда обвинили в предательстве, люди вышли на улицы с требованием его отставки. После чего и были назначены досрочные выборы.

Сам Пашинян неоднократно говорил, что подписание мирного договора с Азербайджаном стало катастрофой, но другого выхода не было. При посредничестве России война, унесшая 6500 жизней, была остановлена. А Никол Пашинян, несмотря на трудное и всколыхнувшее общество решение, получил поддержку большинства.

"Премьер-министр заслуживает еще одного шанса. Нам не нужно возвращение старой гвардии политиков, которые грабили нас", - говорит жительница Еревана Анаит Саргян.

А еще экс-президенту Кочаряну припомнили его жесткие действия при подавлении протестов в 2008 году. Ситуация начала меняться не в его пользу накануне уже к полудню.

"Выборы продолжаются, но ситуация сложная. Это голосование имеет решающее значение для нашего государства и народа", - заявил Роберт Кочарян.

Голоса, набранные партией Пашиняна, позволяют получить большинство в парламенте. А вот для формирования правительства не хватает всего восьми сотых. А значит, придется создавать коалицию. Но представить такое объединение "Гражданского договора" с кем-либо из конкурентов крайне сложно. В блоке "Армения" Роберта Кочаряна уже заявили о непризнании итогов выборов. А Генеральная прокуратура сообщает о множестве нарушений - от вбросов бюллетеней, до дачи взяток. По ряду их них уже открыты уголовные дела. Если партии Пашиняна не удастся создать коалицию, через 28 дней будет проведен второй тур выборов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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