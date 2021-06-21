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Более 200 тысяч человек прошли обучение для наблюдения за выборами

12:11
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Проведена огромная работа

Больше 200 тысяч человек прошли обучение для наблюдения за предстоящими выборами, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре. Об этом сообщили на пресс-конференции в Общественной палате.

Там рассказали, что с учётом опыта контроля за голосованием по поправкам в Конституцию подготовлены новые варианты положения об общественном наблюдении. Теперь документов будет два: один из них касается выборов в Госдуму, а другой - региональных кампаний. Спикеры отметили: на данный момент упрощены организационные и технические процедуры.

"Конечно, пункты этого положения приведены в соответствии с последними изменениями в законодательстве. При этом сама процедура - и выдвижение, и назначение наблюдателей - осталась максимально прозрачной и стала ещё более простой и доступной. Соответствие пунктов этого положения последним изменениям в законодательстве обеспечивает и прозрачность и легитимность осуществления нашего общественного контроля", - говорит председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за выборами Максим Григорьев.

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