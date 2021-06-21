Российские военные инструкторы провели обучение сирийских снайперов

Главное - правильная маскировка

На полигоне под Алеппо российские инструкторы провели тренировку для сирийских снайперов. Сражаться с условным противником пришлось на открытой местности. Но для успешного ведения боя в пустыне одной точности в стрельбе недостаточно. Главное - правильно замаскироваться. А такого опыта у сирийцев как раз мало. За учениями наблюдал наш специальный корреспондент Павел Прокопенко.

В работе снайпера главное - маскировка. Потому сделать себя невидимым - целая наука. Обучают сирийских военных российские коллеги. Шаг за шагом: сначала на местности нужно замаскировать оружие, подойдёт массеть, экипировка, любая другая ткань схожего с ландшафтом цвета. Затем важно самому стать частью рельефа. Здесь можно использовать листву, камни, словом, все, что на земле.

Сирийцы отрабатывают скрытое перемещение. Короткие перебежки в маскировке даются нелегко. У военных есть боевой опыт - многие защищали свои города во время войны. Но нет знаний. Они привыкли делать по привычке, потому что кто-то когда-то именно так показал. Но только при хорошей теории будет и соответствующий практический результат.

Хорошо снайпер замаскирован или не очень, его главная задача остаётся неизменной - стрелять. Три огневых рубежа. Дальность - от двухсот до пятисот метров. Инструкторы замечают нюансы, на которые сирийцы не обращают внимания: "Винтовка должна быть продолжением твоего тела".

После простых советов точность увеличивается. Впереди ещё много теоретических и практических занятий. Кроме военной теории, сирийцы хотят узнать и нашу военную историю. Они слышали о многочисленных победах русской армии в разные времена. Известное: "Тяжело в учении, легко в бою" может стать эпиграфом этого урока.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.

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