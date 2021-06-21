Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Сегодня война"

Почему в России и на Западе так по-разному хранят память о войне

Важная и трагическая дата в нашей истории - 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. О том, почему так по-разному хранят память об этой войне в бывших советских республиках, и почему восемьдесят лет спустя на западных рубежах снова неспокойно - смотрите специальный репортаж Петра Вершинина "Сегодня война" в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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