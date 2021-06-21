В России изменится порядок взыскания алиментов

Государство защитит интересы и права ребенка

Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид.

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что для реализации этой процедуры будет отработана система онлайн-взаимодействия между ведомствами, в том числе между банками и работодателями.

Кроме того, к 2023 году появится возможность подать иск в мировой суд через портал "Госуслуг". Все банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) через электронный документооборот, подчеркнул Чернышенко.

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