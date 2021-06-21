ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России изменится порядок взыскания алиментов

10:55
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Государство защитит интересы и права ребенка

Процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный вид.
Как в России будут бороться со злостными алиментщиками

"К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка", - заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что для реализации этой процедуры будет отработана система онлайн-взаимодействия между ведомствами, в том числе между банками и работодателями.   

Кроме того, к 2023 году появится возможность подать иск в мировой суд через портал "Госуслуг". Все банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) через электронный документооборот, подчеркнул Чернышенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.