Коронавирус в России нашли еще у 17378 человек

Вылечился 8361 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 17378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 440 человек, выздоровел 8361 заболевший.
В Москве за сутки заболели 7584 человека, в Подмосковье - 1811, в Санкт-Петербурге - 1046.
За весь период пандемии в стране выявлено 5334204 случая инфекции. Умерл 129801 пациент. Выздоровели 4878333 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram