Коронавирус в России нашли еще у 17378 человек

Вылечился 8361 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 440 человек, выздоровел 8361 заболевший.

В Москве за сутки заболели 7584 человека, в Подмосковье - 1811, в Санкт-Петербурге - 1046.

За весь период пандемии в стране выявлено 5334204 случая инфекции. Умерл 129801 пациент. Выздоровели 4878333 человека.

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