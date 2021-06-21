Захарова призвала Вашингтон наказать США за Югославию и Ирак

Поведение американцев в ОЗХО дипломат назвала беззаконием

Соединенным Штатам следовало бы наказать себя за то, что они сделали в Югославии и Ираке, прежде чем произносить слово "закон". Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущена последними заявлениями, прозвучавшими из Белого дома.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных", - написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома. По словам Джен Псаки, встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не изменила политику антироссийских санкций Вашингтона. Белый дом продолжит рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия – этого, заявила Псаки, "требует закон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram