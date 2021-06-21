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Захарова призвала Вашингтон наказать США за Югославию и Ирак

11:00
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Поведение американцев в ОЗХО дипломат назвала беззаконием

Соединенным Штатам следовало бы наказать себя за то, что они сделали в Югославии и Ираке, прежде чем произносить слово "закон". Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущена последними заявлениями, прозвучавшими из Белого дома.
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"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных", - написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома. По словам Джен Псаки, встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не изменила политику антироссийских санкций Вашингтона. Белый дом продолжит рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия – этого, заявила Псаки, "требует закон".

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