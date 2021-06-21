Врач предостерегла любителей пробовать фрукты на рынках

Такая привычка может не довести до добра

Летом на рыночных прилавках и магазинных полках появляется множество свежих овощей и фруктов, которые продавцы с радостью предлагают попробовать. Однако делать этого не следует, предостерегла диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Не стоит приобретать овощи и фрукты "у дороги". Высока вероятность получить не просто грязный продукт, а впитавший в себя выхлопы и вещества, которые при высокой температуре выделяются из асфальта. Систематическое употребление таких продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, особенно у детей", - заявила врач.

Она подчеркнула, что на фруктах и овощах не должно быть гнили и повреждений. Но даже если плод выглядит свежим и аппетитным, пробовать его прямо возле прилавка нельзя.

"Продукт должен быть вымыт иначе не избежать проблем с желудочно-кишечным трактом с точки зрения бактерий", - предупредила Лазуренко.

Она добавила, что перед дегустацией покупки следует начисто вымыть дома под струей воды. Что касается специальных моющих средств, то их следует использовать с осторожностью – далеко не всегда такая обработка полезна для организма, передает ФАН.

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