В Минтруде задумались о соцгарантиях для курьеров, таксистов и репетиторов

Сейчас они не могут получать выплаты по больничным и отпуска

В Минтруде рассматривают возможность внесения в существующее трудовое законодательство новых форм занятости. Это позволит обеспечить социальную защищенность представителей таких профессий, как курьеры, репетиторы, таксисты и частные мастера.

В настоящее время у таких работников нет возможности уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, а также получать больничные и декретные выплаты, передают "Известия".

В ведомстве отметили, что решение ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений вызвано активным развитием цифровых платформ и экосистем.

"Отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря, не трудовые, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей", - считают в ведомстве.

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