В Минтруде задумались о соцгарантиях для курьеров, таксистов и репетиторов

Сейчас они не могут получать выплаты по больничным и отпуска
В Минтруде рассматривают возможность внесения в существующее трудовое законодательство новых форм занятости. Это позволит обеспечить социальную защищенность представителей таких профессий, как курьеры, репетиторы, таксисты и частные мастера.
В настоящее время у таких работников нет возможности уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск, а также получать больничные и декретные выплаты, передают "Известия".
В ведомстве отметили, что решение ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений вызвано активным развитием цифровых платформ и экосистем.
"Отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря, не трудовые, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей", - считают в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram