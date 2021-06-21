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Исследование "Спутника V" для подростков начнется в Москве в июле

11:26
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Им будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым

В Москве исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнется в июле.
В Москве число желающих привиться увеличилось за сутки в 4 раза

Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Исследование будет проходить уже по отработанной технологии – в три фазы. На данный момент идет набор добровольцев – порядка 350 человек. Принять участие могут подростки, не болевшие коронавирусом и не имеющие противопоказаний к препарату. Также поводом для отвода может послужить ОРВИ, перенесенное за две недели до предполагаемой даты вакцинации, или прививка от другого заболевания.

"Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой. Третья фаза - в детских поликлиниках Москвы", - рассказала вице-мэр.

По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации. Детям будут вкалывать меньшую дозу, чем взрослым.

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