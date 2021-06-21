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"Аэрофлот" и "Победа" назначили дополнительные рейсы в Турцию

11:37
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Авиасообщение возобновится с 22 июня

Дополнительные рейсы в Турцию откроет с 25 июня компания "Аэрофлот". Ограничения на полеты в эту страну перестают действовать с 22 числа. В Стамбул из Москвы запланированы два рейса в день, по одному рейсу ежедневно - в Анталию, Бодрум и Даламан.
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"Далее будем мониторить загрузку и принимать решение в зависимости от фактического спроса. Традиционно это популярное направление", - сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

В период действия введенных из-за сложной ситуации с коронавирусом ограничений "Аэрофлот" и Turkish Airlines сохранили два регулярных рейса в неделю в Стамбул. Теперь же рейсы в Турцию запускает и дочерняя компания "Аэрофлота" "Победа". Самолеты компании начнут летать из Москвы сразу в два аэропорта Анталии - "Анталию" и "Газипашу" – с 1 июля, передает "Интерфакс".

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