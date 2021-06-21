ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили праздновать День отмены рабства

12:01
  • понедельник
  • 21 июня 2021

В этом году страна отметила 160-летие отмены крепостного права

Во Всемирном союзе староверов считают, что в России должны ввести свой День отмены рабства. По мнению главы ВСС Леонида Севастьянова, праздник следует отмечать в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным окончанию рабства в США. Именно 19 июня 1865 года в Техасе было объявлено об отмене рабовладельческого строя.

"В США утвердили новый государственный праздник - день освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. <...> В этом году - 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России - день отмены рабства, сделать его 3-го марта", - заявил Севастьянов.

Он уверен, что День отмены крепостного права может стать для россиян праздником не менее значимым, чем День Победы, передает РИА Новости. "Старообрядчество в основу своей идеологии поставило борьбу с рабством в любом его проявлении", - добавил глава ВСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Староверы
Староверы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.