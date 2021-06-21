В России предложили праздновать День отмены рабства

В этом году страна отметила 160-летие отмены крепостного права

Во Всемирном союзе староверов считают, что в России должны ввести свой День отмены рабства. По мнению главы ВСС Леонида Севастьянова, праздник следует отмечать в годовщину отмены императором Александром II крепостного права.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил 19 июня национальным днем независимости - праздником, посвященным окончанию рабства в США. Именно 19 июня 1865 года в Техасе было объявлено об отмене рабовладельческого строя.

"В США утвердили новый государственный праздник - день освобождения от рабства. В России рабство отменено всего на четыре года раньше Америки. <...> В этом году - 160-летие отмены рабства в России. Я бы хотел призвать российские власти ввести государственный праздник в России - день отмены рабства, сделать его 3-го марта", - заявил Севастьянов.

Он уверен, что День отмены крепостного права может стать для россиян праздником не менее значимым, чем День Победы, передает РИА Новости. "Старообрядчество в основу своей идеологии поставило борьбу с рабством в любом его проявлении", - добавил глава ВСС.

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