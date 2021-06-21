Доктор Румянцев поддержал выдвижение Дениса Проценко в Госдуму

Проценко показал себя настоящим лидером

Решение включить главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко в лидеры федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму указывает на особое внимание, которое государство уделяет здравоохранению и развитию медицины в стране, уверен главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

По мнению Румянцева, Проценко, являясь высококвалифицированным врачом, способен усилить состав Госдумы.

19 июня в ходе XX съезда партии "Единая Россия" президент Владимир Путин предложил включить Дениса Проценко в первую пятерку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Глава государства считает, что в списке лидеров должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые — но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.

"Во время эпидемии COVID-19 Денис Проценко проявил себя настоящим лидером и в считанные недели сумел эффективно выстроить работу и противостоять коронавирусной инфекции. Считаю его включение в пятерку федерального списка "Единой России" совершенно заслуженным. Проценко знает о проблемах здравоохранения не понаслышке. Уверен, что он сумеет в своем новом качестве поспособствовать тому, чтобы отечественная медицина сделала рывок в своем развитии", - заключил Румянцев.

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