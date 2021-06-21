ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей и гостей Крыма предупредили о шторме

12:03
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Снова ожидаются ливни и грозы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, где до сих пор сохраняется режим ЧС после сильнейших ливней и подтопления. МЧС предупреждает жителей и отдыхающих о новых грозах, дождях и сильном ветре.
Растёт число пострадавших во время ливней в Крыму

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности: держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы и не парковать автомобили под деревьями.

Власти полуострова ввели режим ЧС после того, как 17 июня на Крым  обрушился циклон. На востоке республики выпала двухмесячная норма осадков, на юге – трехмесячная. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже
Наводнение в Крыму
Наводнение в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.