Жителей и гостей Крыма предупредили о шторме

Снова ожидаются ливни и грозы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, где до сих пор сохраняется режим ЧС после сильнейших ливней и подтопления. МЧС предупреждает жителей и отдыхающих о новых грозах, дождях и сильном ветре.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности: держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы и не парковать автомобили под деревьями.

Власти полуострова ввели режим ЧС после того, как 17 июня на Крым обрушился циклон. На востоке республики выпала двухмесячная норма осадков, на юге – трехмесячная. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

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