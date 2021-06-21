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В ФРГ задержали российского шпиона

12:11
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Он работал в университете

Генеральная прокуратура Германии заявила о задержании на территории своей страны россиянина.

По информации ведомства, мужчина являлся сотрудником научно-технической кафедры в одном из немецких университетов и якобы работал на российскую разведку.

"В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Прокуратуре известно как минимум о двух фактах передачи ценной информации. в МИД России пока никак не прокомментировали эту информацию. 

Россиянина задержали в минувшую пятницу. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его квартире и на рабочем месте.

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