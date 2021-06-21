Лавров прочел стихотворение Симонова ко Дню памяти и скорби

Акция глав МИД стран СНГ приурочена к 80-й годовщине начала войны
Сергей Лавров прочел стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Видео с декламацией главы МИД России размещено на страницах ведомства в соцсетях.
Министр иностранных дел России принял участие в международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ее инициаторы – главы МИД стран СНГ.
22 июня в России отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 22 июня 1941 года германские войска атаковали вооруженные силы СССР на всем протяжении западной границы Советского Союза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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