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Лавров прочел стихотворение Симонова ко Дню памяти и скорби

12:36
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Акция глав МИД стран СНГ приурочена к 80-й годовщине начала войны

Сергей Лавров прочел стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Видео с декламацией главы МИД России размещено на страницах ведомства в соцсетях.

Министр иностранных дел России принял участие в международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ее инициаторы – главы МИД стран СНГ.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 22 июня 1941 года германские войска атаковали вооруженные силы СССР на всем протяжении западной границы Советского Союза.

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