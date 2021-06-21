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Названа причина ДТП с двумя автобусами на Кубани

12:34
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Дети возвращались из лагеря домой

Авария с двумя автобусами в Туапсинском районе Краснодарского края произошла по причине отказа тормозов у одного них.
Дети пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Как стало известно "Интерфаксу", колонна из 10 автобусов перевозила детей из детского лагеря "Шахтинский текстильщик", расположенного в поселке Ольгинка, в Краснодар. В какой-то момент у одного из автобусов отказали тормоза, он въехал во впереди идущий.

О ДТП на трассе Е-97 (Джубга-Сочи) стало известно утром 21 июня. В результате аварии один автобус загорелся. Пострадали 15 детей и водитель. Состояние восьми несовершеннолетних оценивается как среднее.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Всего в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.

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