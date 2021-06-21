В Роспотребнадзоре напомнили, что жара не отменяет масочный режим

Коронавирус представляет опасность даже в жаркую погоду

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил, что жара не является поводом для несоблюдения масочного режима.

"Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит", - считает Лебедев.

По его словам, многие люди переживают, что ношение средств индивидуальной защиты в жару может стать причиной теплового удара. Однако на деле маски не могут существенно сказаться на теплообмене.

Лебедев добавил, что в жару нужно чаще менять маски, иначе они быстро намокают и потеряют эффективность. Кроме того, летом стоит обратить внимания на одноразовые средства индивидуальной защиты, поскольку они сделаны из легкого и светлого материала, передает РИА Новости.

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