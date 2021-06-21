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В Роспотребнадзоре напомнили, что жара не отменяет масочный режим

13:49
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Коронавирус представляет опасность даже в жаркую погоду

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил, что жара не является поводом для несоблюдения масочного режима.
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"Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит", - считает Лебедев.

По его словам, многие люди переживают, что ношение средств индивидуальной защиты в жару может стать причиной теплового удара. Однако на деле маски не могут существенно сказаться на теплообмене.

Лебедев добавил, что в жару нужно чаще менять маски, иначе они быстро намокают и потеряют эффективность. Кроме того, летом стоит обратить внимания на одноразовые средства индивидуальной защиты, поскольку они сделаны из легкого и светлого материала, передает РИА Новости.

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