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Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий ливней в Крыму

12:55
  • понедельник
  • 21 июня 2021

На полуостров надвигаются новые ливни

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу оказать всю необходимую помощь властям Крыма после проливных дождей на полуострове.
Жителей и гостей Крыма предупредили о шторме

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Военные окажут содействие в уборке и ликвидации последствий непогоды.

"Сегодня утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков", - отметил спикер Кремля.

Тем временем, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. На полуостров идут новые дожди.

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