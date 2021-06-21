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Путин поручил обеспечить санитарную безопасность в Крыму

12:53
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Поручение дано Татьяне Голиковой

В Крыму, пострадавшем от сильных ливневых дождей, необходимо обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Дано поручение вице-премьеру Голиковой. Разумеется, тепло, последствия наводнения. Остро стоит вопрос санитарно-эпидемиологических мер", - приводит заявление Пескова ТАСС.

Власти Крыма объявили на территории республики режим ЧС. Стихия обрушилась на полуостров 17 июня. На востоке и юге Крыма выпало от двух до трех месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали Ялта и Керчь.

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