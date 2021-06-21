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Москва наращивает мощности по диагностике коронавирусной инфекции

13:42
  • понедельник
  • 21 июня 2021

В столице заработали еще 5 амбулаторных КТ-центров

В Москве число КТ-центров для диагностики коронавирусной инфекции увеличили до 35, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник №8, 9, 45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях", - сообщила Ракова.

Вице-мэр напомнила, что КТ-исследования при диагностике COVID-19 помогают выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начать лечение или же госпитализировать пациента при необходимости. Помимо КТ-исследований в центрах проводят анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ и выдают бесплатные лекарства.

В Москве по предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробная информация опубликована на портал mos.ru.

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