Кремль: ревакцинация неизбежна

Речь о бесплатном тестировании на антитела пока не идет

В России вакцинация и ревакцинация от коронавируса неизбежны.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в Кремле прокомментировали жалобы россиян на платный анализ на выявление коронавирусных антител. Песков отметил, что на данный момент речь о бесплатном тестировании не ведется.

"Что касается анализов - это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю", - добавил он.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщил, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации. Прививать будут тех людей, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.

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