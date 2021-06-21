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Кремль: ревакцинация неизбежна

13:10
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Речь о бесплатном тестировании на антитела пока не идет

В России вакцинация и ревакцинация от коронавируса неизбежны.
В Кремле не считают проблемой в делении людей на вакцинированных и нет

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в Кремле прокомментировали жалобы россиян на платный анализ на выявление коронавирусных антител. Песков отметил, что на данный момент речь о бесплатном тестировании не ведется.  

"Что касается анализов - это недешевое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, насколько я знаю", - добавил он.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщил, что Минздрав начал подготовку к программе повторной вакцинации. Прививать будут тех людей, у кого опустился уровень антител после первого введения препарата.

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