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Кремль не видит поводов исключать США из списка недружественных стран

13:39
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Об этом можно говорить после выполнения договоренностей

Выполнение Соединенными Штатами достигнутых на переговорах в Женеве договоренностей может дать повод к исключению их из списка недружественных России стран. Пока же США остаются в этом перечне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков указал на дефицит диалога между Москвой и Вашингтоном

Представитель Кремля отметил, что на переговорах лидеры государств достигают понимания того, в чем стороны категорически друг с другом не согласны, а в какой области возможно взаимодействие.

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - цитирует Пескова ТАСС.

На сегодняшний день поводов для изменений в отношении Москвы к Вашингтону пока нет. Это может измениться, по словам Пескова, если в России увидят действенные шаги со стороны американской администрации.

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