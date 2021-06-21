После ДТП с двумя автобусами на Кубани завели дело

Власти заявили, что все автобусы были исправны

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Краснодарском крае.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время на месте работает следователь. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, свою проверку организовала региональная прокуратура.

В свою очередь в администрации Краснодара заявили, что все автобусы, перевозившие детей, проходили предрейсовый осмотр, а водители – медицинскую проверку. Транспорт был заказан у перевозчика, который имеет необходимые документы на право перевозки детей.

Колонну из 10 автобусов сопровождали сотрудники ГИБДД, передает ТАСС.

О ДТП на трассе Е-97 (Джубга-Сочи) стало известно утром 21 июня. 10 автобусов двигались из пансионата "Шахтинский текстильщик" в Краснодар. Из-за отказа тормозов столкнулись два автобуса, один из них загорелся. Пострадали 15 детей и водитель. Состояние восьми несовершеннолетних оценивается как среднее.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Всего в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих.

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