Мурашко рассказал, когда начнется вакцинация "Спутником Лайт"

В скором времени вакцина выйдет в гражданский оборот

Вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот уже в ближайшую неделю. Желающие смогут найти ее в пунктах вакцинации, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сейчас уже в производстве и на контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации, я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем на рынок", - рассказал министр.

По его словам, первые серии препарата появятся в пунктах вакцинации после 25 июня, передает "Россия24".

По всей территории России проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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