Путин поручил провести честные и открытые выборы в Госдуму

Легитимность выборов ни у кого не должна вызывать сомнений

Итоги работы 7-го созыва Государственной Думы подвели сегодня в Кремле. Владимир Путин провёл встречу с депутатами всех фракций и поблагодарил их за профессионализм и ответственность.

Глава государства отметил, что руководство нижней палаты, все парламентские комитеты действовали согласованно и эффективно на протяжении всех 5 лет. Кроме того, удалось выстроить конструктивное взаимодействие с правительством, администрацией президента, Советом Федерации и регионами. Многое было сделано для повышения качества законодательства. Так, по наиболее резонансным вопросам стали проводить большие парламентские слушания. А в период пандемии коронавируса благодаря своевременному принятию законов удалось реализовать несколько срочных пакетов мер поддержки граждан и экономики.

"Угроза коронавируса ещё не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете. Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, вообще непонятно многим было, что делать и как. Все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших учёных, разработавших вакцину, в конце концов. Что очень важно, быстро и эффективно помочь людям, тем, кто попал в самое трудное положение - это семьи с детьми, те, кто потерял работу, это малый и средний бизнес, самозанятые граждане, трудовые коллективы промышленных предприятий, в том числе стратегического значения. Добавлю, что некоторые из наших экстренных мер имеют бессрочный характер", - заявил Владимир Путин.

Речь зашла и о предстоящих выборах в Государственную Думу. Владимир Путин выразил уверенность, что избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине - высшая ценность. Президент подчеркнул, что важно также сохранить преемственность в работе парламента. Поэтому списки на голосование будут формироваться исходя из баланса опыта и свежих идей. Кроме того, необходимо обеспечить легитимность всего выборного процесса.

"Наша общая ответственность - провести избирательную компанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность выборов, легитимность итогов. Для всех нас, для общества, уверенного развития страны, чтобы состав восьмой думы объективно отражал людей, суверенный выбор граждан России. Повторю, наша общая задача, в том числе, парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто в строгом соответствии с законом, чтобы естественно острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, обещаний", - заявил президент.

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