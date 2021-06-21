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На Олимпиаде в Токио ограничили число зрителей

15:02
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Лимит - 50% от вместимости арены, но не более 10 тысяч человек

О новых ограничениях на Олимпийских играх в Токио рассказали сегодня в оргкомитете. На фоне обострения пандемии на каждый объект соревнований будут пускать не более десяти тысяч человек.

И то при условии, если это число не будет превышать 50 процентов от вместимости арены. Иностранным болельщикам въезд в страну по-прежнему запрещён. А в случае введения режима чрезвычайной ситуации Игры могут вообще пройти без зрителей.

В центре внимания медицинского сообщества сегодня - Индия, где выявлено двадцать пациентов с новой мутацией местного штамма вируса. Она получила название "Дельта+". Обращаясь к согражданам, премьер Нарендра Моди посоветовал укреплять иммунитет с помощью йоги.

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