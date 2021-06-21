Мурашко назвал способ управления ситуацией с коронавирусом

В частности, в больших городах нужны более жесткие меры

Появление новых штаммов коронавируса осложнило ситуацию. Однако ее можно сделать управляемой с помощью вакцинации, убежден глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Ситуация, конечно же, меняется, появляются новые штаммы. Но управление ситуацией абсолютно адекватно можно создавать имеющимся сегодня вакцинным ресурсом", - заявил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Глава Минздрава также заявил, что в городах с высокой плотностью населения требуются более жесткие меры борьбы с коронавирусом. В числе таких регионов Мурашко назвал Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Московскую и Ленинградскую области.

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