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Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя бесковидных зон

14:23
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Московские рестораны готовы к введению COVID-free-пространств

Более 100 кафе и ресторанов решили поучаствовать в эксперименте по созданию антиковидных зон в столичных заведениях общепита, об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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Он напомнил, что на прошлой неделе московские рестораторы предложили мэру города Сергею Собянину вариант, при котором некоторые заведения будут работать только для вакцинированных гостей и жителей столицы. Для их посещения потребуется специальный QR-код о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.

"Это предложение было поддержано, и мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примет участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз - уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте. Я надеюсь, в ближайшее время они заработают в новом формате с бесковидными зонами, и все желающие смогут по QR-коду туда проходить. Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал", - рассказал о результатах Немерюк.

Он напомнил, что оставить заявку можно на портале i.moscow.

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