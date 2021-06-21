Ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу

Нужно соблюдать несложные правила

Лишний вес оказывает огромную нагрузку на организм питомца и напрямую влияет на продолжительность жизни.

Об этом РИА Новости сообщил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков.

"Например, избыток жира в грудной клетке и брюшной полости приводит к уменьшению объема легких, а также к увеличению работы и легких, и сердца во время дыхания", - объяснил профессор

Избыточный вес провоцирует появление новых заболеваний и усугубляет существовавшие ранее. Также лишний жир повреждает функционирование иммунной системы, поскольку он способствует ее чрезмерной стимуляции.

Домашней кошке очень легко заработать избыточный вес из-за дисбаланса между затраченной и полученной энергией, перекорма и неподходящего питания. Кастрация и стерилизация также способствует увеличению веса. Но сама по себе хирургическая процедура не наносит вреда здоровью питомца.

"В результате плохой регуляции аппетита некоторым взрослым кошкам становится недостаточно их обычного дневного рациона, и они становятся "требовательными попрошайками", — рассказал Ермаков.

Ветеринар отметил, что оптимальный вес взрослой кошки – 3,5 – 5,5 килограмм. У животного должны прощупываться ребра, сверху видна "талия", а живот не должен висеть.

Чтобы помочь питомцу сбросить лишний вес, нужно давать ему менее калорийный корм. Уменьшение порции не является эффективным способом снижения веса, поскольку тогда животное перестанет получать необходимые питательные вещества в полном объеме.

Важно, чтобы у питомца всегда было достаточное количество воды, так как она благотворно сказывается на пищеварении. Не лишним будет обеспечить домашнему животному регулярные физические нагрузки. Игрушки должны имитировать охотничье поведение: наблюдение, преследование и нападение.

"Два сеанса игры в день продолжительностью две минуты каждый — хорошее начало для кошки с избыточным весом", - отметил Ермаков.

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