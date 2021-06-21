ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ветеринар рассказал, как продлить жизнь питомцу

14:35
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Нужно соблюдать несложные правила

Лишний вес оказывает огромную нагрузку на организм питомца и напрямую влияет на продолжительность жизни.

Об этом РИА Новости сообщил декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" Донского государственного технического университета, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков.

"Например, избыток жира в грудной клетке и брюшной полости приводит к уменьшению объема легких, а также к увеличению работы и легких, и сердца во время дыхания", - объяснил профессор

Избыточный вес провоцирует появление новых заболеваний и усугубляет существовавшие ранее. Также лишний жир повреждает функционирование иммунной системы, поскольку он способствует ее чрезмерной стимуляции.

Домашней кошке очень легко заработать избыточный вес из-за дисбаланса между затраченной и полученной энергией, перекорма и неподходящего питания. Кастрация и стерилизация также способствует увеличению веса. Но сама по себе хирургическая процедура не наносит вреда здоровью питомца.

"В результате плохой регуляции аппетита некоторым взрослым кошкам становится недостаточно их обычного дневного рациона, и они становятся "требовательными попрошайками", — рассказал Ермаков.

Ветеринар отметил, что оптимальный вес взрослой кошки – 3,5 – 5,5 килограмм. У животного должны прощупываться ребра, сверху видна "талия", а живот не должен висеть.

Чтобы помочь питомцу сбросить лишний вес, нужно давать ему менее калорийный корм. Уменьшение порции не является эффективным способом снижения веса, поскольку тогда животное перестанет получать необходимые питательные вещества в полном объеме.

Важно, чтобы у питомца всегда было достаточное количество воды, так как она благотворно сказывается на пищеварении. Не лишним будет обеспечить домашнему животному регулярные физические нагрузки. Игрушки должны имитировать охотничье поведение: наблюдение, преследование и нападение. 

"Два сеанса игры в день продолжительностью две минуты каждый — хорошее начало для кошки с избыточным весом", - отметил Ермаков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.