Путин: самый жесткий удар пандемии Россия отбила

Однако угроза не миновала

России удалось отбить самый жесткий удар пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин. Российский президент напомнил, что весной и летом 2020 года ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной. Тем не менее, страна смогла выиграть время для мобилизации системы здравоохранения и для разрабатывавших вакцину ученых.

Но угроза еще не миновала, отметил президент. По словам Путина, ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны обострилась.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", - сказал российский лидер на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва. Она проходит в Георгиевском зале Кремля.

Путин подчеркнул, что некоторые антикризисные меры, введенные во время пандемии, носят бессрочный характер. В качестве примера президент назвал двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса, передает ТАСС.

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