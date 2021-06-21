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Евросоюз ввел новый пакет санкций против Белоруссии

14:31
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Об этом в понедельник сообщил глава Евросовета

Европейский союз ввел против Белоруссии четвертый пакет ограничительных мер, сообщил в понедельник у себя в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
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"Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог", - говорится в сообщении.

Решение было принято в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге. В новый санкционный список попали 86 физических и юридических лиц.

Вместе с тем ранее уже стало известно, что в ближайшие дни Евросоюз может принять против Минска экономические секторальные санкции. Эта возможность станет предметом обсуждения на саммите ЕС 24-25 июня.

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