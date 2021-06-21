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Названа стоимость отдыха в Турции в конце июня

15:11
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Россия открыла авиасообщение с Турцией

Российские операторы рассказали, в какую сумму россиянам обойдется отдых в Турции. Первые регулярные и чартерные рейсы отправятся в эту страну уже 22 июня.
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

По данным туроператоров, желающих отдохнуть в Турции оказалось так много, что первые борта из некоторых городов уже полностью заполнены. Быстрее всего заканчиваются места на рейсы до Антальи.

Что касается стоимости отдыха в Турции, то цены меняются в зависимости от спроса. Отмечается, что, как правило, в стоимость путевки входит перелет, проживание с питанием по системе "все включено", групповой трансфер и медстраховка. Если выбирать трехзвездочный отель, то неделя отдыха на двоих будет стоить от 50 тысяч рублей. В гостиницах категории четыре звезды отдых при тех же равных обойдется в 52 тысячи и более, а в пятизвездочных – от 58 тысяч рублей, сообщили в АТОР.

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