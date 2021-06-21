Песков рассказал о настрое российского посла после возвращения в Вашингтон

Дипломату предстоит много сложной работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с каким настроем вернулся в Вашингтон посол страны в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Настрой рабочий. Послы возвращаются в свете договоренности двух президентов в столицы, где они работают. Забот у посла России в Вашингтоне больше чем достаточно", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков при этом добавил, что Антонову предстоит "очень сложная работа".

Для консультаций в Москву его пригласили после того, как в интервью Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина "убийцей", уточнив при этом, что российский лидер "заплатит цену" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Посол США в России Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля. О возвращении дипломатов Путин и Байден договорились в ходе саммита в Женеве 16 июня.

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