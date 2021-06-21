В домах Петербурга в 30-градусную жару включили отопление

Жильцы негодуют

Жители ряда улиц Санкт-Петербурга пожаловались на горячие батареи в 30-градусную жару.

Как оказалось, работники ЖКХ решили промыть батареи кипятком, несмотря на предупреждение синоптиков об аномальной погоде.

В результате в квартирах на улицах Гражданская, Декабристов, Казанская и переулке Пирогова создались невыносимые условия. Жильцы негодуют и обрывают телефоны ЖКС.

"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", - сообщили РИА Новости в управляющей компании.

В понедельник, 21 июня, столбик термометра может подняться до +35 градусов, жара в Санкт-Петербурге продержится до среды. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составляет 7–10 градусов, пишет "Фонтанка".

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