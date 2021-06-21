ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В домах Петербурга в 30-градусную жару включили отопление

14:47
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Жильцы негодуют

Жители ряда улиц Санкт-Петербурга пожаловались на горячие батареи в 30-градусную жару.

Как оказалось, работники ЖКХ решили промыть батареи кипятком, несмотря на предупреждение синоптиков об аномальной погоде.

В результате в квартирах на улицах Гражданская, Декабристов, Казанская и переулке Пирогова создались невыносимые условия. Жильцы негодуют и обрывают телефоны ЖКС.

"Промывка началась, ничего не можем сделать, батареи отключим после 15 часов", - сообщили РИА Новости в управляющей компании.

В понедельник, 21 июня, столбик термометра может подняться до +35 градусов, жара в Санкт-Петербурге продержится до среды. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составляет 7–10 градусов, пишет "Фонтанка".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Отопление
Отопление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.