Детсады в подтопленной Ялте закрыли на неделю

Территорию учреждений приводят в порядок

Власти Ялты, устраняющей последствия вызванного ливнями подтопления, решили закрыть детские сады. Как сообщила глава городской администрации Янина Павленко, учреждения не будут работать до конца недели.

"Что касается рекомендаций Роспотребнадзора, из ключевых: детские сады - мы сейчас проводим отбор проб воды, проводим дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков", - сообщила Павленко в опубликованном в соцсети Facebook видеообращении.

Глава администрации призвала работодателей с пониманием отнестись к этой проблеме – добавив, что детсады могут открыть и раньше. Она также напомнила о рекомендации Роспотребнадзора - употреблять только бутилированную воду, а воду из крана обязательно кипятить.

Крымские власти ввели режим ЧС после обрушившегося 17 июня на полуостров циклона. Больше всего пострадали Ялта и Керчь. Известно об одном погибшем, еще одна женщина числится пропавшей без вести.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram