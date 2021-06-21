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Детсады в подтопленной Ялте закрыли на неделю

14:54
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Территорию учреждений приводят в порядок

Власти Ялты, устраняющей последствия вызванного ливнями подтопления, решили закрыть детские сады. Как сообщила глава городской администрации Янина Павленко, учреждения не будут работать до конца недели.
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"Что касается рекомендаций Роспотребнадзора, из ключевых: детские сады - мы сейчас проводим отбор проб воды, проводим дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков", - сообщила Павленко в опубликованном в соцсети Facebook видеообращении.

Глава администрации призвала работодателей с пониманием отнестись к этой проблеме – добавив, что детсады могут открыть и раньше. Она также напомнила о рекомендации Роспотребнадзора - употреблять только бутилированную воду, а воду из крана обязательно кипятить.

Крымские власти ввели режим ЧС после обрушившегося 17 июня на полуостров циклона. Больше всего пострадали Ялта и Керчь. Известно об одном погибшем, еще одна женщина числится пропавшей без вести.

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