В Германии начали антимонопольную проверку Apple

Особое внимание уделят работе магазина App Store

Как сообщили в понедельник в Федеральном антимонопольном ведомстве Германии, регулятор начал проверку американской корпорации Apple - будет определено, есть ли у компании первостепенное значение на рынках.

"Экосистема, которая распространяется на различные рынки, может указывать на то, что компания занимает такую позицию", - говорится в сообщении ведомства.

Там также сказано, что другим фирмам тяжело конкурировать с доминирующим положением Apple.

Вместе с тем глава немецкого ведомства Андреас Мундт заметил, что функционированию магазина приложений App Store уделят особое внимание.

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