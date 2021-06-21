В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Очаг залегал на глубине 27 километров
В районе входящего в состав Новой Зеландии Кермадекского архипелага в Тихом океане в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,0, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую служба Соединенных Штатов.
Как уточняется в сообщении, находился эпицентр в 972 километрах к северо-востоку от города Фангареи. Там проживают 50,9 тысячи человек.
Очаг оказался на глубине 27 километров.
К настоящему моменту информации об угрозе цунами не приводится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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