В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,0

Очаг залегал на глубине 27 километров

В районе входящего в состав Новой Зеландии Кермадекского архипелага в Тихом океане в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,0, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую служба Соединенных Штатов.

Как уточняется в сообщении, находился эпицентр в 972 километрах к северо-востоку от города Фангареи. Там проживают 50,9 тысячи человек.

Очаг оказался на глубине 27 километров.

К настоящему моменту информации об угрозе цунами не приводится.

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