В России изменился порядок перераспределения психотропных лекарств

Речь идет о препаратах, которые не производятся в России

Правительство утвердило порядок перераспределения наркотических и психотропных препаратов, незарегистрированных в России, на ближайшие 3 года. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Пациенты могут получить такие медикаменты бесплатно в поликлиниках. Но процедура оформления заявок для регионов - довольно сложная и занимает много времени. Бывает, что в одном субъекте появились излишки лекарств, а в другом - наоборот - нехватка. Теперь можно будет оперативно перенаправлять запасы.

Ещё одна важная тема - предоставление социальных услуг частными компаниями. В прошлом году в пилотном проекте приняли участие 16 регионов, теперь к ним присоединятся ещё 13.

"Главная цель – повысить качество и доступность социального обслуживания. Создать конкурентный рынок, чтобы у людей был широкий выбор организаций, где они могут получить такие услуги. Привлечь для этого частный бизнес, который предоставляет санаторно-курортное лечение, оказывает паллиативную помощь, содействует в трудоустройстве. При этом для некоммерческих организаций предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам", - говорит Михаил Мишустин.

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