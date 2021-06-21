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Роспотребнадзор потребовал закрыть крымские пляжи

15:12
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Причина – ухудшение качества воды после потопа

Эксплуатация пляжей на территории Крыма и Севастополя, пострадавших от подтопления, приостановлена. Соответствующее предписание выдал Роспотребнадзор. В ведомстве отметили ухудшение качества морской воды.
Путин поручил обеспечить санитарную безопасность в Крыму

"Выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что по поручению президента России Владимира Путина в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Население обеспечивается питьевой водой, качество ее постоянно контролируется. Организован полный комплекс санитарно- противоэпидемических мероприятий, подчеркивается в сообщении.

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