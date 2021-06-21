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Лавров: Россия обсудит с Турцией затягивание Украины в НАТО

15:21
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Киев рассчитывает получить План действий по членству в 2022 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва готовится обсудить с Анкарой тему затягивания Украины в НАТО.
Генсек НАТО потребовал от Украины больше реформ для членства в альянсе

"У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт", - цитирует слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев рассчитывает в 2022 году получить План действий по членству в НАТО.

После этого глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина "заслуживает большего" и вправе рассчитывать на место в Североатлантическом альянсе.

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