Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем

Он заявил, что в политике не новичок

Известный эрудит, публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца по избирательному округу №205. О своих планах он рассказал в Сети.

"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы — жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах", - написал Вассерман.

Он подчеркнул, что уже много лет занимается политической деятельностью и защищает интересы страны. Более 12 лет эрудит находился в одной из групп советников мэра Москвы.

"Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные", - отметил Вассерман.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В этот же день будут проведены также региональные и муниципальные выборы.

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