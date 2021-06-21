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Александр Мажуга объяснил, что нужно для создания передового образовательного пространства

15:24
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Одна из основных задач - модернизация воспитательного процесса

Сформировать современное передовое образовательное пространство - значит вырастить востребованных в будущем экономикой специалистов с необходимыми навыками, считает ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.
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По его словам, развиваться это пространство должно по нескольким направлениям.

Первое - модернизация воспитательного процесса, чтобы способствовать мотивации учащихся, проявлению ими инициативы и ответственности. Второе - выравнивание материальной базы и технического оснащения всех российских школ, специальных учебных заведений и вузов. Это должно в итоге привести к созданию единой образовательной среды.

Как подчеркнул Мажуга, процессу выстраивания прочных связей между учреждениями начального, среднего и высшего образования следует уделить особое внимание. "Наша основная задача заключается в том, чтобы сформировать образовательное пространство, которое будет и социально ориентированным, и направленным на развитие человека, и более доступным", - считает профессор РАН.

Ранее в ходе своего выступления на ХХ съезде партии "Единая Россия" президент Владимир Путин заявил, что одним из ключевых направлений работы властей сегодня является формирование современного передового образовательного пространства в университетах, вузах и школах.

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