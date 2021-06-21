Шепелев опубликовал трогательный снимок с младшим сыном

До сих пор телеведущий не показывал лицо Тихона

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал лицо младшего сына Тихона. Трогательный снимок с ребенком опубликован в разделе Stories блога знаменитости в Instagram.

Ранее телеведущий провел целый день с семьей. "Никогда не думал, что в московских парках может быть так классно. Провели день с семьей. Нас много", — поделился эмоциями Шепелев. На одном из снимков счастливый отец держит Тихона на руках.

Екатерина Тулупова родила сына Тихона в марте. До сих пор его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, не показывал лицо малыша и в целом редко публиковал семейные фотографии.

Пара воспитывает трех детей: общего ребенка Тихона; сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона, а также Ладу, дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram