ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шепелев опубликовал трогательный снимок с младшим сыном

15:27
  • понедельник
  • 21 июня 2021

До сих пор телеведущий не показывал лицо Тихона

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал лицо младшего сына Тихона. Трогательный снимок с ребенком опубликован в разделе Stories блога знаменитости в Instagram.

Шепелев рассказал, почему может сорваться на близких
Шепелев раскрыл имя новорожденного сына

Ранее телеведущий провел целый день с семьей. "Никогда не думал, что в московских парках может быть так классно. Провели день с семьей. Нас много", — поделился эмоциями Шепелев. На одном из снимков счастливый отец держит Тихона на руках.

Екатерина Тулупова родила сына Тихона в марте. До сих пор его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, не показывал лицо малыша и в целом редко публиковал семейные фотографии.

Пара воспитывает трех детей: общего ребенка Тихона; сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона, а также Ладу, дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

 
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.