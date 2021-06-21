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Депутат МГД Козлов: Электронный сбор подписей поможет обеспечить участие разных категорий избирателей

15:32
  • понедельник
  • 21 июня 2021

В том числе и тех, кто раньше выборы игнорировал

Сбор подписей в электронном виде на довыборах в Московскую городскую думу позволит привлечь широкое число участников, в том числе и тех, кто раньше игнорировал выборы. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Причин этому могло быть множество: например, не все готовы давать свои паспортные данные сборщику, который пришел с улицы и постучался в дверь. Многие не живут по месту регистрации, поэтому физически не могли отдать подпись. Теперь у них будет такая возможность. И она будет защищена, электронная система надежна, ее постоянно проверяют", - считает Козлов.

Он напомнил, что 19 сентября пройдут выборы депутатов по одномандатным округам №19 и 37.

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Депутат Мосгордумы Александр Козлов
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