Депутат МГД Козлов: Электронный сбор подписей поможет обеспечить участие разных категорий избирателей

В том числе и тех, кто раньше выборы игнорировал

Сбор подписей в электронном виде на довыборах в Московскую городскую думу позволит привлечь широкое число участников, в том числе и тех, кто раньше игнорировал выборы. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Причин этому могло быть множество: например, не все готовы давать свои паспортные данные сборщику, который пришел с улицы и постучался в дверь. Многие не живут по месту регистрации, поэтому физически не могли отдать подпись. Теперь у них будет такая возможность. И она будет защищена, электронная система надежна, ее постоянно проверяют", - считает Козлов.

Он напомнил, что 19 сентября пройдут выборы депутатов по одномандатным округам №19 и 37.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram