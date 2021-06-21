Мурашко рассказал об особенностях ревакцинации

Промежутки между повторными вакцинациями зависят от текущей ситуации с COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, как часто нужно ревакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, во время вспышек заболеваемости COVID-19 делать повторные прививки следует каждые полгода.
Мурашко рассказал, что в Минздраве уже составили список рекомендаций по ревакцинации. В скором времени они будут отражены в официальных документах.
"Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать, видимо, через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - заявил Мурашко.
По его словам, если ситуация с COVID-19 стабильна и вспышек нет, будет достаточно ревакцинироваться раз в год, передает "Россия24".
Ранее стало известно, что вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня. Предполагается, что препарат подойдет для ревакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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