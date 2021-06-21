Врачи назвали симптомы индийского штамма коронавируса

Риск госпитализации значительно повысился

Новая индийская мутация коронавируса характеризуется весьма опасными симптомами. Риск госпитализации пациентов, зараженных таким штаммом, значительно выше, чем раньше, предупредили британские медики.

В числе симптомов, встречающихся у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2, врачи называют диарею: в первую волну пандемии подобные нарушения встречались гораздо реже. Кроме того, у пациентов образуются тромбы, что может привести к гангрене.

Как отметил инфекционист Абдул Гафур, многие заболевшие жалуются на нарушения слуха. У некоторых заболевание проявляется тяжелыми расстройствами желудка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

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