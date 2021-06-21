В Китае заявили о готовности быть "стержнем стабильности" вместе с Россией

Москва и Пекин продолжают показывать пример добрососедских отношений

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил в понедельник, что Китай готов играть роль "стержня глобальной стабильности" - вместе с Россией.

"Уверен, что КНР и Россия продолжат показывать пример добрососедских и дружественных отношений между крупными державами", - цитирует спецпредставителя ТАСС.

Он добавил, что Москва и Пекин последовательно выступают в защиту опирающихся на принципы международного права системы и порядка.

Ли Хуэй также заметил, что по итогам Второй мировой войны был сформирован определенный миропорядок, но сегодня отдельные силы стремятся пересмотреть итоги Победы.

Китай, заключил он, будет "решительно противостоять гегемонизму и методам политики силы".

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