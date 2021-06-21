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"Снова жена": Айза Долматова объявила о воссоединении с Гуфом

16:01
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Экс-супруги развелись в 2014 году

Несколько месяцев назад Айза Долматова рассталась с Олегом Майами, но переживала из-за этого девушка недолго. 36-летняя телеведущая призналась, что возобновила отношения с бывшим мужем Алексеем Долматовым, известным также как рэпер Гуф.

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Айза рассказала, что все началось с простой переписки, а затем они с Гуфом решили встретиться.

"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа. Это так забавно — целоваться с мужчиной, с которым ты делал это в последний раз 10 лет назад. Это были странные ощущения, будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни. Мы раньше часто слушали музыку вместе", - поделилась ведущая.

Она подчеркнула, что спросила разрешения воссоединиться с Гуфом у их общего сына Сэма. По словам Айзы, мальчик "дал добро" на роман родителей.

"Я ребенку говорю: "А если мы решим сойтись с твоим папой, как ты на это смотришь?" Он такой: "В принципе, это нормально, если он не будет часто появляться", - заявила девушка на платформе PREMIER.

"Леша заслуживает только самого лучшего — меня", - заключила Айза.

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